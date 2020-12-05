شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية تضع النفط على أعتاب 50 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النفط مكاسب أسبوعية جيدة، وربح الخامان كلاهما للأسبوع الخامس على التوالي؛ إذ ارتفع برنت 1.7%، وزاد الخام الأمريكي 1.9%.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1%، الجمعة، لتظل عند ما يقل قليلاً فحسب عن مستوى خمسين دولاراً للبرميل؛ إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أمريكية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا على زيادة في الإمدادات، وتنامٍ في عدد الوفيات بـ«كوفيد ـ 19».

واكتسبت خطة للحزبين بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار زخماً في الكونجرس الأمريكي.

وجرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتاً، بما يعادل 1.11%، إلى 49.25 دولار للبرميل. وخلال الجلسة بلغ العقد أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار عند 49.92 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.

واتفقت «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، الخميس، على تسوية لزيادة الإنتاج قليلاً من يناير/كانون الثاني، لكن مع مواصلة أغلب قيود الإنتاج الحالية تماشياً مع تأثر الطلب بفيروس كورونا.

فقد اتفقت «أوبك» وروسيا على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني، مع زيادات أخرى لم يُتفق عليها بعد، وتتحدد على أساس شهري؛ إذ أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من 2021.

وكان من المتوقع أن تواصل «أوبك+» التخفيضات الحالية حتى مارس/آذار على الأقل بعد التراجع عن خطط لرفع الإنتاج مليوني برميل يومياً.

وفي غضون ذلك، تعافى الإنتاج الأمريكي من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، الذي لامسه في مايو/أيار، فيما يعود بشكل أساسي إلى أن منتجي النفط الصخري أعادوا آباراً للعمل على خلفية صعود الأسعار.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة ارتفع خمساً إلى 246، وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار.