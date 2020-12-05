"الرعاية الصحية" تنفي نقل 33 مصابًا بكورونا من بورسعيد للإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، ما أشيع بشأن نقل 33 مصابًا بفيروس كورونا من محافظة بورسعيد إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت في بيان لها: "تابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية الأخبار غير الصحيحة التي تشير لنقل 33 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى مبرة بورسعيد إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية".

وأضافت: "أنه في إطار أعمال التطوير القائمة في مستشفى حميات بورسعيد دشنت الهيئة العامة للرعاية الصحية مستشفيين، هما المبرة والحياة بورفؤاد يجرى التعامل من خلالهما مع الحالات المشتبه أو المثبت إصابتها بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين".