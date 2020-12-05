إصابات كورونا تتجاوز 65.19 مليون حالة عالمياً

سيف اليزيد - وصل عدد حالات الإصابة بكورونا إلى أكثر من 65.19 مليون حالة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و511680​ حالة. بحسب ما أظهر إحصاء لرويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.