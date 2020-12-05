السودان..نقل البشير إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 09:12 صباحاً - منذ 43 دقيقة

نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مستشفى علياء بأم درمان التابع للسلاح الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية داخل محبسه.، حسب ما كشفته مصادر سودانية، السبت.

وكان محامي في هيئة الدفاع عن البشير المعتقل في سجن كوبر بالخرطوم قال قبل أيام إن موكله يعاني من مشاكل صحية تستوجب نقله إلى المستشفى.

ويقبع البشير في سجن كوبر منذ أبريل/نيسان 2019 حيث يواجه عقوبة السجن في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي كما تجري محاكمته في تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري.

ويحاكم أيضا برفقة عشرات القيادات الإخوان في جريمة انقلاب 1989 الذي استولت بموجب الحركة الإسلامية السياسية على السلطة.

والخميس الماضي، تضاربت الأنباء بشكل كبير حول إصابة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المحتجز على ذمة عدد من القضايا، بفيروس كورونا.

فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إصابة البشير بـ”كورونا” وسط شائعات بوفاته.