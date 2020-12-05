الصحة العالمية تأمل بتوفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا مطلع 2021

السبت 5 ديسمبر 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية COVAX الدولية، في الربع الأول من العام المقبل.



وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان الجمعة، إن "الهدف النهائي توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة مع نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20% من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX".

يذكر أن آلية COVAX لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق عالمي تعمل برعاية منظمة الصحة العالمية، وتم تأسيسها للإسراع بتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم.