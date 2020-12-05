شكرا لقرائتكم خبر عن «اليورو» ملوحاً بعقوبات على تركيا: أوقفوا لعبة «القط والفأر» والان مع التفاصيل
وشدد ميشيل خلال مؤتمر صحفي أمس (الجمعة) على أن: «لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي»، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.
ولفت ميشيل إلى ضرورة وقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية، وأضاف: «في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابياً ومددنا أيدينا لهم، سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».
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