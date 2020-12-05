مقتل 18 بعد تسرب أول أكسيد الكربون في منجم فحم بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم في منجم فحم في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.
وقال تلفزيون الصين المركزي إنه تم انتشال أحد الناجين بنجاح، وإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.
وحوصر 24 عاملا في منجم ديوشويدونج بمنطقة يونجتشوان حوالى الساعة 0500 مساء (0900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.
وكان العمل جاريا لتفكيك وإزالة معدات من المنجم، الذي كان من المفترض أن يتم إغلاقه قبل شهرين، وفقا لموقع "ذا بايبر" الإخباري.
وتحقق السلطات في سبب التسرب القاتل.
يذكر أن مناجم الصين معروفة بأنها من بين أخطر مناجم العالم، حيث يموت الآلاف كل عام في حوادث، وهو معدل أعلى بكثير من مثيله في البلدان الأخرى التي لديها صناعات تعدينية مماثلة.
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