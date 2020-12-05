محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:
تعرضت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم السبت، إلى هطول أمطار متوسطة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
يأتي ذلك بالتزامن مع نوة قاسم - إحدى الموجات المناخية الموسمية التي تشهدها المدينة الساحلية في شهر ديسمبر - ومن المتوقع أن تستمر ٥ أيام ويصاحبها رياح جنوبية غربية.
كانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالإسكندرية، وأن يكون الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار، شديد البرودة في نهاية الليل، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية تزامنًا مع "نوة قاسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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