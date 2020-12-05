قميص تاريخي ارتداه مايكل جوردان يسجل سعرا قياسيا في مزاد

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو- (د ب أ):

حقق قميص ارتداه نجم كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان مبلغا قياسيا بلغ 320 ألف دولار في مزاد في بيفرلي هيلز، حسبما قالت الشركة التي نظمت عملية البيع يوم الجمعة.

وأفادت دار "جولين" للمزادات بأن عملية البيع سجلت رقما قياسيا عالميا في المزاد لقميص مايكل جوردان، وهو قميص لنادى "شيكاغو بولز" عام 1984.

وكان بيع قميص كرة سلة كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يرتديه في المدرسة من القطع البارزة الأخرى في المزاد الذي ضم أكثر من 500 قطعة من التذكارات الرياضية.

وحقق القميص ولونه أبيض وأزرق ويرجع لفريق كرة السلة لموسم 1979 في مدرسة بوناهو الثانوية في هاواي 192 ألف دولار. وتردد أنه مبلغ قياسي عالمي لبيع قميص للمدرسة الثانوية في مزاد.

كما حققت قطعتان من الادوات الرياضية لنجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك مبالغ كبيرة بلغت 128 ألف دولار لكل منهما.​