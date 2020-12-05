مقتل 17 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر بالبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة من فوق جسر من ارتفاع 15 مترا يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "إستادو دي ميناس جيرايس".

ونقل موقع "جي1" الإخباري عن إدارة الإطفاء قولها إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في مكان الحادث بينما توفي 5 آخرون في المستشفى.

وأصيب نحو 30 شخصا آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خاو مونليفادي بولاية ميناس جيرايس حوالي الساعة 0130 مساء (1030 بتوقيت جرينتش).

وأشارت صحيفة "إستادو دي ميناس جيرايس" إلى أنه يعتقد أن سبب الحادث هو تعطل مكابح الحافلة.​