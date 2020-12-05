شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم المحال المقامة بعقارات مخالفة بتقنين وتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاء بالقانون مصير المحال العامة المتواجدة فى عقار مخالف، وموقفها من التقنين فى حال رغبة مالكها، وماذا لو ظل العقار مخالفًا، وذلك وفقا لنص القانون:

تلتزم المحال العامة، التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، فيما تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.

وتُمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.