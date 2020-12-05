مركز بريطاني: سفينة تتعرض لهجوم قبالة ساحل اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديها علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن.

وقامت الهيئة فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن "الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير".

وأشارت الهيئة إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وغالبا ما تقوم مليشيا الحوثي الانقلابية استغلال سواحل اليمن لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، خدمة لرغبات مليشيا الحرس الثوري الإيراني التي هددت مرارا بهذه العمليات.



وتسعى المليشيا الحوثية لاستغلال التهدئة من جانب التحالف العربي بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار، لإرباك الممرات الدولية، عبر زوارق مفخخة وصواريخ حرارية إيرانية الصنع.