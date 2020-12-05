​محافظ القاهرة يتابع الانتهاء من إزالة سوق التونسي القديم في الخليفة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت محافظة القاهرة، إغلاق صفحة من صفحات ملف الأسواق العشوائية حيث تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الانتهاء من أعمال إزالة سوق التونسي القديم بالكامل.

وثمّن المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي الخليفة، وجهود رجال الشرطة الذين لم يدخروا أي جهد في سبيل الانتهاء من إزالة السوق العشوائي بالكامل.

ووجّه المحافظ بضرورة سرعة رفع مخلفات إزالة السوق، وتمهيد الطرق بالموقع لتيسير أعمال مشروع كوبري محور الحضارات.

كما أكد المحافظ حرص العاصمة على ألا يضار أي بائع جراء إزالة السوق القديم والنقل للسوق الجديد، والحرص على ضمان إقبال المواطنين على السوق الجديد عن طريق تمهيد الطرق المؤدية إلى السوق الجديد، لسهولة وصول المواطنين إليه وتشجيعهم على الإقبال عليه.

وجدير بالذكر أن السوق الذي تمت إزالته كان يقع على مساحة شاسعة، حيث تتوسطها 3 شوارع رئيسية يمتد طولها لحوالي 2000 متر، وعرض مماثل تبدأ من كوبري التونسي حتى خلف مجزر البساتين الآلي وداخل مقابر التونسي، وكان يحتوي على مئات العشش من البوص والأخشاب بصورة عشوائية، ما أدى لنشوب العديد من الحرائق المدمرة، التي كانت تنذر باحتمال وقوع كارثة بيئية وصحية وإنسانية في حال نشوب حريق كبير في المنطقة، نظرًا لتلاصق العشش والمواد شديدة الاشتعال بالمنطقة.