الكركرات.. الطوغو تدعم “حق المغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية”

أعربت حكومة جمهورية الطوغو، اليوم الجمعة، عن دعمها لـ”حق المغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية” من خلال إعادة إرساء حرية تنقل الأفراد والبضائع في معبر الكركرات الذي يربط المملكة بموريتانيا.

وفي بيان لوزارة خارجيتها، دعت الطوغو “جميع الأطراف المعنية” إلى التزام مسار الحوار والتشاور لتسوية النزاع، في احترام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويأتي موقف الطوغو الداعم للمغرب بعد أسابيع من تنفيذ القوات المسلحة الملكية عملية حررت من خلالها المعبر البري الرابط بين المملكة وموريتانيا من عناصر محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية، التي عريلت عملية السير فيه لأسابيع.

يذكر أن التدخل المغربي في الكركرات لاقى تأييدا واسعا، عبرت عنه مجموعة من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية، وأعربت عن دعمها لما أقدم عليه المغرب من خطوات أعادت الأمور إلى طبيعتها في المعبر الحدودي.