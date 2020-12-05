شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطالب بتمرير «الإعانات»: 12 مليون أمريكي يعتمدون عليها والان نبدء بالتفاصيل

حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الجمعة، الكونجرس على تمرير مشروع قانون للإعانات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين يكافحون ماليا خلال الجائحة.

وحذر بايدن من أنه "إذا فشل الكونجرس والرئيس ترامب في التحرك بحلول نهاية ديسمبر، سوف يفقد 12 مليون أمريكي إعانات البطالة التي يعتمدون عليها".

وتابع: "لست الوحيد الذي يقول إن هذا الوضع عاجل. إذا لم نتحرك الآن فسيكون المستقبل قاتما للغاية. يحتاج الأمريكيون للمساعدة وهم بحاجة إليها الآن".

وقال بايدن إن جهود الحزبين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون الإعانات بقيمة 908 مليارات دولار تدعو للتفاؤل، لكن هناك حاجة أيضا لتشريع جديد في يناير.

كما ألقى بثقله وراء خطة تحفيز ثانية بقيمة 1200 دولار لكل أمريكي.

جاءت كلمة بايدن بعد وقت قصير من إصدار بيانات البطالة الأمريكية، والتي أظهرت تباطأ تعافي سوق العمل الأمريكي بشكل ملحوظ في نوفمبر، بما يشير إلى أن القفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد19- تضر بالعمالة، وتحد من التعافي الاقتصادي الأوسع.