شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمر باريس» يؤكد عدم الثقة بمنظومة لبنان الحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

لا الشعب يثق بالدولة اللبنانية ولا المجتمع الدولي، هذه هي الحقيقة التي تلقتها الحكومة مرارًا وتكرارًا منذ انفجار مرفأ بيروت ولغاية مؤتمر مجموعة الدعم الدولية الذي عُقد في باريس، فهذه المنظومة الفاسدة لم تخجل عن طريقة تعامل المجتمع الدولي معها، والذي قدّم مساعدات إلى الشعب اللبناني من دون المرور بمؤسسات الدولة وأجهزتها. ولهذا، يقترب الأمل اللبناني والعربي والدولي بإجراء انتخابات نيابية ينبثق عنها حكومة جديدة بعيدة عن سلاح «حزب الله» وفساد المنظومة التي تدور في فلكه، وتأتمر بأوامره وشروطه.

المجتمع الدولي

ويوضح المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ«اليوم»، أن «هذا الدعم سيكون للشعب اللبناني ومؤسساته وليس للحكومة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أمرين، الأول أن المجتمع الدولي لم يترك الشعب اللبناني أسير هذه الطبقة السياسية ورهاناتها المدمرة وهو مصرّ على تقديم الدعم للشعب اللبناني إنسانيًا، واجتماعيًا وتربويًا وصحيًا، بحيث يمكنه من الصمود للمرحلة الفاصلة عن مرحلة انتخابات النيابية التي يفترض أن تحمل تغييرًا عن المنظومة الحاكمة».

ويقول: الأمر الثاني أن هذا الدعم المقدم هو للشعب اللبناني، وليس للدولة اللبنانية، وهذا الأمر يشير بوضوح أنه لا ثقة بالمنظومة الحاكمة في لبنان، وبكل القيادات السياسية بدءًا من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وكل المؤسسات وبالتالي هذه المنظومة فقدت مصداقيتها وشرعيتها الداخلية والخارجية.

يضيف: لذلك فهذا المؤتمر مهم جدًا إلا أنه بغض النظر عن أهميته لناحية المساعدات الإنسانية إلا أنه لا يقوم مقام الدولة اللبنانية التي من المفترض أن تقوم بواجباتها بعملية حماية المجتمع اللبناني، مؤكدًا أن الدولة لم تستطع أن تقوم بهذه المهمة بوجود قوى سياسية تقدم دائمًا مصالحها الشخصية على مصلحة الشعب اللبناني ودولته.