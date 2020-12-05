شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترحب بوجود القوات الأمريكية على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ترحيبه باتفاق المشرعين الأمريكيين على ضرورة إعادة النظر في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي، تخفيض قوات بلاده في ألمانيا.

وقال للصحفيين أمس الجمعة: «كما هو واضح، لم نحصل على معلومات في أي وقت عن تخفيضات القوات التي أعلنت في يوليو الماضي، وبالتالي لا نستطيع القول ما هي الخطط الخاصة بذلك أو أن هناك خططا لذلك».

وأضاف: لكننا سعداء بما يبدو أنه اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن على إعادة النظر في هذا القرار.

وتابع: الجنود الأمريكيون محل ترحيب هنا.. هم يسهمون في الحفاظ على أمن ألمانيا وأمن أوروبا.

ووافق المشرعون الأمريكيون من الحزبين، أمس الأول الخميس، على الصياغة النهائية لمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي متضمنا نصا يؤيد استمرار وجود الجنود الأمريكيين في ألمانيا.