شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وزير مالية نمساوي أسبق 8 أعوام والان نبدء بالتفاصيل
واتهم الادعاء العام الرجل البالغ من العمر 51 عاما بإعطاء مستثمر خاص نصيحة حاسمة بشأن سعر الشراء الضروري من أجل التفوق على منافس في إطار صفقة لبيع 60 ألف شقة مخصصة لموظفي الدولة في 2004، وفي مقابل هذه النصيحة، حصل المتهم على نحو 9.6 مليون يورو - ما يعادل 1 % من سعر الشراء البالغ 961 مليون يورو.
وكان جراسر يشغل منصبه خلال الفترة من عام 2000 حتى 2007.
كما حُكم على آخرين من بين إجمالي 14 متهما في القضية بالسجن لسنوات طويلة.
ومن المتوقع أن يستأنف الدفاع الحكم الذي أصدرته محكمة ابتدائية في فيينا.
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