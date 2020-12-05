شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدين مجازر الحوثي المتواصلة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وطالب العسومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة؛ لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما يعكس إصرار الميليشيات الانقلابية على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسيًا، ويؤكد استمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى نشر العنف والدمار والفوضى في المنطقة العربية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب اليمني الشقيق ولأسر الضحايا في شهداء هذه المجزرة الإرهابية، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين، ومؤكدًا تضامنهم ووقوفهم التام مع الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
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