شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدين مجازر الحوثي المتواصلة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس البرلمان العربي، المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، مساء الخميس، باستهدافها مجمعًا تجاريًا جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن مقتل عدد من عمال المجمع وجرح آخرين. وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي أن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية هذه الجريمة الإرهابية بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وطالب العسومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة؛ لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما يعكس إصرار الميليشيات الانقلابية على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسيًا، ويؤكد استمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى نشر العنف والدمار والفوضى في المنطقة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب اليمني الشقيق ولأسر الضحايا في شهداء هذه المجزرة الإرهابية، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين، ومؤكدًا تضامنهم ووقوفهم التام مع الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.