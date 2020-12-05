شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في رام الله والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل طفل عمره 14 عاما متأثرا بإصابته في بطنه برصاص حي أطلقه جنود إسرائيليون، في مواجهات مع شبان قرية المغير شمال شرقي رام الله.

وأشار بيان الوزارة إلى أن «الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (14 عاما) توفي في المستشفى متأثرا بإصابته برصاص حي أطلقه الجنود الإسرائيليون على متظاهرين من القرية».

وقال رئيس مجلس المغير القروي أمين أبو عليا: إن «مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن بعدها عن وفاته.

وأضاف: لقي 4 شبان إصابات مختلفة الخطورة خلال المواجهات جراء إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليهم من الجنود الإسرائيليين، وجرى علاجهم ميدانيا.

وقال: سبق اندلاع المواجهات، قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.