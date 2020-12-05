الأهالي يحاصرون مرتزقة تشاديين موالين للسراج جنوبي ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاصر الأهالي الليبيون منزلا لمرتزقة تشاديين موالين لحكومة فايز السراج بمدينة أم الأرانب جنوبي ليبيا.

وشهدت منطقة أم الأرانب، مساء الجمعة، اشتباكات عنيفة بين أهالي المنطقة وبعض المرتزقة التشاديين -الموالين لحكومة فايز السراج الذين يمتهنون الخطف والسرقة على طول المناطق الصحراوية جنوب غربي البلاد.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" أن المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة على خلفية مقتل أحد أبناء مكون التبو ويدعى علي بيتو التباوي على يد قطاع الطرق من مرتزقة المعارضة التشادية المتحالفين مع فايز السراج.

وأكد شهود العيان إن أهالي المدين لاحقوا المجموعة الخارجة عن القانون حتى منزلهم وأضرموا فيه النيران بعد اشتباكات دامية.







وتشهد مناطق الجنوب الغربي خروقات أمنية نتيجة تسلل بعض العناصر الإرهابية التي تم جلبهم من تركيا لأغلب القرى الواقعة في الصحراء الجنوبية، حيث وجدت حاضنة لهم بفضل سيطرة المرتزقة التشاديين الموالين لمليشيا حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.



وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وموالية لتركيا في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق.



كما أعلن في وقت سابق اعتقال 7 إرهابيين خلال استهدافه أحد أوكار تنظيم القاعدة في عملية نوعية في منطقة أوباري بجنوب غربي البلاد.



وتعمل قوات الجيش على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين

