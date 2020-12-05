شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطالب بسرعة إجازة خطة الإنعاش الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السبت، في كلمته حول خطة الإنعاش من تداعيات فيروس كورونا، إن الولايات المتحدة شهدت زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل بسبب الجائحة.

وأضاف أن أمريكا تحتاج إلى أن تتوحد لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مطالباً إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والكونجرس، بضرورة إجازة خطة الإنعاش الاقتصادي سريعاً.

وتابع بايدن: «علينا التحكم في فيروس كورونا بسرعة، وإلا فإن المستقبل سيكون قاتماً»، مضيفاً: «سنضع خطة مختلفة لمكافحة كورونا».

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