الولايات المتحدة تنقل معظم قواتها من الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بسحب أغلبية القوات الأمريكية المتمركزة في الصومال والبالغ عددها 700 جندي بحلول أوائل العام المقبل.

ويعني هذا الإعلان- وهو الأحدث في سلسلة محاولات من ترامب لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخارج- إعادة نشر القوات إلى خارج شرق إفريقيا.



وذكر البيان إنه سيجري نقل بعض القوات إلى دول مجاورة للسماح "بعمليات عبر الحدود"، دون تقديم تفاصيل عن حركة القوات.

وعلى الرغم من سحب القوات من الصومال، قالت الولايات المتحدة إنها "لن تنسحب أو تنفصل عن إفريقيا".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرة على تنفيذ عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال، وجمع الإنذارات والمؤشرات المبكرة بشأن التهديدات التي يتعرض لها الوطن".

يذكر أن الولايات المتحدة تشن حملة لمكافحة الإرهاب في الصومال ضد حركة الشباب، وهي ميليشيا إسلامية كانت تسيطر في السابق على جزء كبير من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.​