بايدن يحث الكونجرس على تمرير قانون إعانات بعد بيانات بطالة مخيبة للآمال

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الجمعة الكونجرس على تمرير مشروع قانون للإعانات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين يكافحون ماليا خلال الجائحة.

وحذر بايدن من أنه "إذا فشل الكونجرس والرئيس ترامب في التحرك بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر، سوف يفقد 12 مليون أمريكي إعانات البطالة التي يعتمدون عليها".

وتابع "لست الوحيد الذي يقول إن هذا الوضع عاجل. إذا لم نتحرك الآن فسيكون المستقبل قاتما للغاية. يحتاج الأمريكيون للمساعدة وهم بحاجة إليها الآن".

وقال بايدن إن جهود الحزبين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون الإعانات بقيمة 908 مليارات دولار تدعو للتفاؤل ، لكن هناك حاجة أيضا لتشريع جديد في كانون ثان/يناير.

كما ألقى بثقله وراء خطة تحفيز ثانية بقيمة 1200 دولار لكل أمريكي.

جاءت كلمة بايدن بعد وقت قصير من إصدار بيانات البطالة الأمريكية ، والتي أظهرت تباطأ تعافي سوق العمل الأمريكي بشكل ملحوظ في تشرين ثان/ نوفمبر، بما يشير إلى أن القفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تضر بالعمالة، وتحد من التعافي الاقتصادي الأوسع.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ازدادت بواقع 245 ألف وظيفة مقارنة مع تشرين أول/أكتوبر، وانخفض معدل البطالة إلى 7ر6 بالمئة.

وأظهرت البيانات أيضا تراجعا مقلقا في أعداد الأمريكيين المشاركين بالقوة العاملة، حيث ترك الكثير من الأشخاص وظائفهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة أن مكاسب الوظائف جاءت دون توقعات خبراء الاقتصاد، وعكست بشكل جزئي تراجعا قدره 93 ألفا للعمالة المؤقتة.​