بوينج تواصل تخفيض إنتاج طائرة 787 "دريملاينر"

محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو - (د ب أ):

أعلنت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لإنتاج الطائرات التي تعاني من أزمة مالية حاليا، مواصلة خفض إنتاج طائراتها للرحلات الطويلة 787 "دريملاينر" بسبب ضعف الطلب ووجود عيوب في الإنتاج.

وقال المدير المالي للشركة جريج سميث في مؤتمر عقد اليوم الجمعة إنه اعتبارا من منتصف العام المقبل 2021 سيتم إنتاج خمس نسخ شهريا فقط، مبينا أن هذا يعني إنتاجا يقل بمقدار طائرة واحدة عن المخطط له شهريا.

كانت شركة بوينج خفضت بالفعل إنتاج هذا النموذج عدة مرات خلال العام ونصف العام الماضيين.

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