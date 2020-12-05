شركة "فايزر" : لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع إنتقال فيروس "كورونا"

قال رئيس شركة "فايزر"، ألبرت بورلا إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع إنتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إختبار.

في شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن إستخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء، إلا أن رئيس الشركة كشف "أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث".

"روسيا اليوم"