ترامب يراهن سياسياً بدعم عضوين في «الشيوخ»

سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب)

يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الحملة الانتخابية لعضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ يسعيان للاحتفاظ بمقعديهما في انتخابات حاسمة في ولاية جورجيا، لكن يبرز تساؤل عما إذا كانت تلك فكرة جيدة.

ورغم أن التساؤل يبقى تكهنات إلا أن سلوك الرئيس المنتهية ولايته مؤخراً، ورفضه الإقرار بهزيمته الانتخابية، جعل بعض مسؤولي الحزب يشعرون بالقلق.

والرهانات مرتفعة، فالانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ في 5 يناير ستحدد من يسيطر على المجلس، وبالتالي ترسم معالم الأيام الأولى من رئاسة جو بايدن.

وإذا ما خسر الجمهوريان مقعديهما، فإن المجلس سينقسم بالتساوي (50-50) بين الحزبين، ما يعني أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستحسم نتيجة التصويت حسبما ينص عليه الدستور.

ومنذ انتخابات الثالث من نوفمبر التي فاز بها بايدن، يراكم ترامب التشكيك بالنظام الانتخابي الأميركي. ورغم عدد من النتائج المخيبة للآمال في المحاكم، فإن الرئيس البالغ 74 عاماً لم يغير نبرته منذ شهر.

وفي رسالة بالفيديو مدتها 48 دقيقة نشرها أمس الأول، قال ترامب، مرة أخرى: إن الانتخابات شابها «تزوير» بسبب «غش هائل للناخبين».

ومع تلك التصريحات، فإنه ليس في موقع جيد لحضّ أهالي جورجيا على الخروج بكثافة لدعم العضوين الجمهوريين في مجلس الشيوخ كيلي لوفلر وديفيد بيردو.

لكن ترامب، مع ذلك، سيتوجه اليوم إلى فلادوستا في جنوب الولاية حيث حقق بايدن فوزاً عليه بنحو 13 ألف صوت.

وقدرة ترامب على تحفيز الناخبين لا يمكن إنكارها، بل ربما هي أكبر مواهبه السياسية. وأجواء الحملات الانتخابية هي أكثر ما يحبه. لكن المعادلة هذه المرة أكثر تعقيداً، وأبعد ما تكون عن رهان أكيد.

وبعض المقربين من ترامب يخشون أن يبقى الناخبون في منازلهم لاعتقادهم أن الانتخابات خدعة، أو حتى يرفضون التصويت لعضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ، بحجة أنهما لم يبذلا جهوداً كافية لدعم القائد الأعلى في مسعاه لتحقيق النصر.

وقال لين وود، أحد أعضاء فريق محامي ترامب، الذين رفعوا شكاوى في جورجيا للطعن في فوز بايدن، إنه لن يصوت في «انتخابات مزورة أخرى مع ماكينات تصويت مغشوشة واقتراع بريدي زائف». وبعد بضعة أيام حاول تصحيح خطأه الذي يمكن أن يكلف لوفلر وبيردو مقعديهما.

وكتب ترامب في تغريدة: «سنذهب إلى جورجيا لتجمع كبير لمؤيدي ترامب، دعماً للعضوين الجمهوريين الرائعين في مجلس الشيوخ، ديفيد وكيلي». وأضاف: «يجب أن نعمل بجد ونحرص على فوزهما». وقالت لوفلر: إنها «فخورة للغاية بدعم رئيسنا، وتغمرها السعادة للترحيب به مجدداً في جورجيا».

لكن أمر واحد مؤكد وهو أن الحزب الجمهوري يخوض مغامرة كبيرة. وكذلك ترامب الذي يفكر علناً بالترشح مجدداً لانتخابات البيت الأبيض في 2024.

وقال المعلق المحافظ مارك ثايسن: «إذا استعرض ترامب عضلاته السياسية، وقاد الحزب الجمهوري إلى فوز في جورجيا، فإن ذلك سيكون الخطوة الأولى في عودته السياسية».