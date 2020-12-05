استقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض

سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب) أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، أليسا فرح، استقالتها من منصبها، فيما يبدو أنه اعتراف ضمني بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وكتبت فرح، التي كانت متحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس ثم متحدثة باسم البنتاجون، قبل توليها منصبها الحالي: «بعد ثلاث سنوات ونصف السنة مذهلة، سأترك البيت الأبيض لأكرس نفسي لمشاريع أخرى».

وأضافت: «أنا فخورة جداً بالأشياء المذهلة، التي تم تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أماناً»، من دون أن تأتي على ذكر ترامب الذي يترك السلطة في 20 يناير.

ومنذ انتخابات 3 نوفمبر التي فاز بها جو بايدن ورفض ترامب الاعتراف بنتيجتها حتى الآن، كانت فرح متحفظة تماماً، وذلك خلافاً لما قامت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، التي كانت تنقل بلا كلل اتهامات ترامب بحصول عمليات تزوير في الاقتراع الرئاسي.

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