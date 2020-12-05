حلفاء ترامب.. طعن لتجميد المصادقة على نتائج بنسيلفانيا

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قدم حلفاء الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس، طعناً طارئاً إلى المحكمة العليا الأميركية، مطالبين بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

ويأتي هذا الطلب بعد رفض المحكمة العليا في هذه الولاية يوم السبت الماضي، شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في هذه المنطقة الشاسعة بشمال شرق الولايات المتحدة.

غير أنه ليس مطلوباً من أعلى هيئة قضائية أميركية أن تبت في هذا الموضوع في هذه المرحلة. وطلب منها مقدمو الطعن، وبينهم النائب الجمهوري، مايك كيلي، تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في هذه الولاية الرئيسة، في انتظار أن يُقدّموا حججهم.

ويُفترض أن تقدّم المحكمة ردّها خطياً، من دون أن تضطر إلى تبرير قرارها.

وما يزال الرئيس دونالد ترامب يرفض، بعد شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام الديموقراطي جو بايدن، مقدماً نفسه على أنه ضحية عملية «احتيال واسعة النطاق».

وقدّم ترامب شكاوى في ولايات رئيسة عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة. وأكد وزير العدل بيل بار، المقرب من ترامب، أنه لم ير أي عملية احتيال واسعة النطاق من شأنها إبطال فوز بايدن.

وأجرى ترامب إصلاحاً جذرياً في المحكمة العليا الأميركية، التي عين 3 من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.