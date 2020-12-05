المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في تطوان

سيف اليزيد - الرباط (وكالات) تمكنت السلطات الأمنية المغربية، أمس، في مدينة تطوان، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الموقوفين الثلاثة أعلنوا من خلال وثيقة مكتوبة وشريط فيديو، عن بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وَفْق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش بمنازل الموقوفين تمكنت من حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة التقليدية، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.

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