وزير الخارجية السعودي: إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة.

وقال الوزير السعودي في كلمته أمام منتدى حوار المتوسط، الجمعة، إن ميليشيات تتبع إيران تستخدم العنف في العراق. وشدد على أن المملكة لا تؤيد عمليات الاغتيال، موضحا أنها “ليست من سياستنا”.

وعن علاقة السعودية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال فيصل بن فرحان: “من خلال الحوار مع إدارة بايدن، سنصل لتوافق حول قضايا المنطقة”.

وفي ملف السلام في الشرق الأوسط، أوضح وزير خارجية السعودية أن بلاده تؤيد “اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة”.

وتابع: “لدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا عند موافقتها أن تصبح فلسطين دولة مستقلة”.

وحول مواجهة جائحة كورونا، أكد وزير خارجية السعودية على “العمل مع مجموعة العشرين على التخفيف من تداعيات كورونا عالميا”.

وأضاف: “جائحة كورونا أثرت علينا وكان لها تداعيات اقتصادية”. وتناول الوزير السعودي قضايا الداخل، وأشار إلى إصلاحات كثيرة، من ضمنها ملف حقوق المرأة. وذلك بحسب “العربية”