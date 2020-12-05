ملايين الأمريكيين سيتلقون لقاح كورونا مع نهاية 2020

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن مساعد وزير الصحة الأمريكي، الأدميرال بريت جيروير، الجمعة، إنه بحلول نهاية هذا العام من المتوقع أن يتمكن 20 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة من الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا كوفيد – 19.

وقال جيروير، في تصريحات مُسجلة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الوطنية للقاحات التي استضافتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية: “نتوقع أن يتمكن 20 مليون أمريكي على الأقل من تلقي لقاحات كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام”.

وأضاف جيروير: “ستدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا تصريح الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بعد اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة في 10 ديسمبر كانون الثاني، ونتوقع أن يتم النظر في لقاح موديرنا من قبل اللجنة في الأسبوع التالي”.

وتابع: “نتوقع جميعًا أن تكون هذه اللقاحات الأولى والثانية من بين عدد من اللقاحات التي سيتم النظر فيها من أجل الحصول على تصريح الاستخدام الطارئ”.