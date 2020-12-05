واشنطن تعبر عن أمل كبير في حل الأزمة الخليجية

الجمعة 4 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة لديها "أمل كبير" في حل الأزمة الخليجية.



وأضاف بومبيو خلال تصريحات أدلى بها أثناء حوار المنامة، أن حل الخلاف الخليجي هو "الأمر الصائب" لشعوب المنطقة. وقال إن واشنطن ستواصل العمل لتسهيل عقد محادثات وحوار من أجل الحل.

وعبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، عن شكره للمساعي الأميركية في هذا الخصوص، معربا عن أمله بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الجمعة، ببيان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، المتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وصولا إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه الدول من تضامن دائم وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها.

وأعلنت الكويت، الجمعة، عن إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".