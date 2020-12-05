شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 427 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، مقارنة مع 432 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و 6732 حالة وفاة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. 427 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.