شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بسحب القوات الأمريكية من الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وستشهد العملية تقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق أيضا.
وهناك نحو 700 جندي أمريكي في الصومال تتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية على مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
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