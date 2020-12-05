شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بسحب القوات الأمريكية من الصومال والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب كل القوات الأمريكية تقريبا من الصومال بحلول 15 يناير في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وستشهد العملية تقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق أيضا.

وهناك نحو 700 جندي أمريكي في الصومال تتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية على مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.