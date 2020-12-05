شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف إصابة و694 وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 46884 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و694 حالة وفاة بسبب كوفيد -19. وسجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و533968 حالة إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 175964 وذلك طبقا لبيانات الوزارة في ثالث أسوأ تفش في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.

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