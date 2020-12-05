شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجتاح إندونيسيا والإعصار «بوريفي» يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قوة الإعصار «بوريفي» الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة، أمس الجمعة، على أجزاء من جنوبي الهند وعلى سريلانكا، وأصبح منخفضاً عميقاً «ثابتاً من الناحية العملية»، في وقت اجتاحت فيه فيضانات عارمة مناطق إندونيسية مخلّفة خمسة قتلى، مُجبرة الآلاف على النزوح من مساكنهم في إقليم سومطرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان: «منخفض عميق فوق خليج مانار. يقترب من ساحل منطقة رامانتابورام، وما زال ثابتاً من الناحية العملية»، مشيرة إلى منطقة جنوب شرقي الولاية.

ولم يتضح إلى الآن حجم الضرر الذي ألحقته الأمطار بولاية تاميل نادو الهندية التي أعلنت عطلة في المكاتب الحكومية في بعض المناطق، وحثت الناس على البقاء في المنازل قبيل الإعصار. وأودى إعصار اجتاح ولاية تاميل نادو الهندية الأسبوع الماضي، بحياة 23 شخصاً، وتسبب في اقتلاع أشجار وانقطاع الكهرباء وخطوط الاتصال.

وفي إندونيسيا، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، أمس الجمعة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات، أغرقت الشوارع وأجبرت آلافاً من السكان على الهروب في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية.

وقال ساريمان سيتوروس المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية، إن شخصاً آخر لا يزال في عداد المفقودين بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من مدينة ميدان. وأضاف أن «جميع الضحايا كانوا يعيشون في نفس المجمع السكني».

وغمرت المياه أكثر من 2700 منزل في مدينة ميدان، وتحركت فرق الإنقاذ بالقوارب وسط الشوارع لنقل الأسر والسكان العالقين في منازلهم بسبب قوة ​الفيضانات​.

وتشيع الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا خلال موسم الأمطار بين شهرى أكتوبر/تشرين الأول، ومارس/آذار كل عام، حيث يسقط عدد من الضحايا. (وكالات)