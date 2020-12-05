شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتقدم على ترامب بـ7 ملايين في التصويت الشعبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس الجمعة، تقدمه على الرئيس دونالد ترامب بنحو 7 ملايين صوت، بينما لا يزال الفرز جارياً في عدد من الولايات، في وقت طلب فيه حلفاء ترامب المحكمة العليا بتجميد المصادقة على نتائج التصويت في بنسلفانيا، كما رفض القضاء في ولاية ويسكونسن نظر دعوى رفعتها حملة ترامب للطعن على نتائج الانتخابات، في وقت أعلن فيه الرئيس الجمهوري أنه سيستخدم حق «النقض» ضد مشروع الميزانية العسكرية الذي أقره الكونجرس مؤخراً.

أكدت تقارير أمريكية أن معطيات التصويت الشعبي المتوفرة حتى الآن، تشير إلى حصول بايدن على 81 مليوناً و264 ألفاً و673 صوتاً، مقابل 74 مليوناً و210 آلاف، و838 صوتاً لصالح ترامب، فيما لا يزال فرز الأصوات مستمراً في ولايات عدة.

ولا تحسم نتائج التصويت الشعبي الانتخابات الأمريكية؛ إذ يفوز المرشح بمنصب الرئيس بناء على أصوات المجمع الانتخابي التي يختلف عددها في الولايات، حيث يحصل الفائز في ولاية معينة على جميع أصوات المجمع الانتخابي عن تلك الولاية. وتشير التقارير إلى فوز بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترامب.

هزيمة قضائية

وسجلت حملة ترامب، أمس الأول، هزيمة قضائية جديدة، بعدما رفضت المحكمة العليا في ويسكونسن نظر دعوى رفعتها لها للطعن على نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وسعت الدعوى التي قدمها فريق ترامب إلى المحكمة، الثلاثاء الماضي، إلى إبطال 221,323 صوتاً جرى الإدلاء بها عبر وسائل غير الذهاب إلى مراكز الاقتراع. وفاز بايدن بأغلبية الأصوات في ويسكونسن، متفوقاً على ترامب بنحو 200 ألف صوت، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات بالولاية. وقال محكمة ويسكونسن العليا في رفضها نظر الدعوى، إن مقدميها يمكنهم رفعها أمام محكمة أقل درجة.

وفي السياق نفسه، قدم ترامب، أمس الأول، طعناً طارئاً إلى المحكمة العليا، مطالباً بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا. وجاء الطلب بعد رفض المحكمة العليا في هذه الولاية السبت الماضي، شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد فيها.

وطلب مقدمو الطعن، تجميد العمليات المتعلقة بالانتخابات في هذه الولاية الرئيسية، في انتظار أن يُقدّموا حججهم. ويُفترض أن تقدم المحكمة ردها خطياً من دون أن تضطر إلى تبرير قرارها.

ويرفض ترامب بعد شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام بايدن، مقدماً نفسه على أنه ضحية عملية «احتيال واسعة النطاق». وقدم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة حتى الآن في الولايات.

حق الفيتو

على صعيد آخر، انتقد ترامب، الكونجرس، بسبب موافقته على إعفاء الشبكات الاجتماعية من المسؤولية في مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، مؤكداً معارضته الوثيقة التي نالت موافقة مجلسي النواب والشيوخ، متعهداً باستخدام «الفيتو».

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «أنا حزين جداً على بلدنا. يبدو أن جيمس إنهوف (رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ) لن يدرج إنهاء المادة 230 (قانون الأخلاقيات في مجال الاتصالات) في مشروع الميزانية العسكرية. هذا الأمر سيئ للغاية بالنسبة لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات. الفرصة الأخيرة لحل هذا الأمر. سأستخدم حق النقض».

يذكر أن المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصالات تحمي شركات التكنولوجيا من الإجراءات القانونية، لنشرها أو حذفها أو تعديلها لمادة ينشرها المستخدم.

بداية جديدة

ووصف بايدن حزمة الطوارئ المقدرة ب900 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة آثار الجائحة، والتي تجري مناقشتها في الكونجرس حالياً، بأنها قد تكون «بداية جيدة».

وقال بايدن في مقابلة مع «سي إن إن»: «نتحدث عن حزمة بقيمة 900 مليار دولار. ستكون هذه بداية جيدة. لن تكون كافية، لكنها تغطي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للناس الذين فقدوا وظائفهم، والذين يصبحون بلا مأوى بعد عيد الميلاد، لأنهم عاجزون عن دفع الإيجار، كما سيساعد ذلك في سداد القروض».

وتابع: «لكن يقال إن الرئيس ترامب غير مستعد للتوقيع على مثل هذا القانون. ربما لن يصوت نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح القانون، لكن إذا طرح زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش مكونيل، مشروع القانون للتصويت، فيمكن أن تتم الموافقة عليه». وأكد بايدن أن «هذه ستكون بداية جيدة»، مشيراً إلى أنه بعد توليه منصب الرئيس، سيطلب تخصيص أموال إضافية لحل المشكلة.

(وكالات)