شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحتفظ بفاوتشي ويطالب الأمريكيين بارتداء الكمامة 100 يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الأول، إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علناً، لكي يطمئن العامة بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة في البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر المقبل، في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة أكثر من 217 ألف إصابة خلال يوم.

وذكر بايدن لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية: «لقد فقد الناس الثقة بقدرة اللقاح على النجاح». وجاءت تصريحات بايدن بعدما قال ثلاثة رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس «كورونا» علناً كسبيل لإظهار أنه آمن.

وقال بايدن إنه يعتزم التوصية بأن يستخدم جميع الأمريكيين كمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم، من أجل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد. وقال إنه يجب «وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضاً كبيراً في مستوى العدوى».

واجتمع فاوتشي عضو فريق العمل الحالي للتصدي ل«كورونا» التابع للبيت الأبيض، وكبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة، في وقت سابق الخميس. وقال بايدن في المقابلة إنه طلب من فاوتشي البقاء كبيراً للمستشارين الطبيين.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الخميس أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

وأكدت الجامعة المعتمِدة في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الخميس بواقع 217,664 حالة (مقابل 200070 إصابة في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 28 نوفمبر الماضي (أي أكثر من 205 آلاف إصابة).

وأشارت الجامعة إلى تسجيل 2879 وفاة جراء «كوفيد 19» الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، بعد قفزة غير مسبوقة ب3157 وفاة في اليوم السابق.

وسجل إجمالاً في الولايات المتحدة، حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليوناً و149,328 إصابة بالفيروس التاجي، منها 276,402 وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

(وكالات)