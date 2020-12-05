شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط في الجيش السوداني يدلون بشهاداتهم في فض الاعتصام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تستمع لجنة للتحقيق اعتباراً من منتصف الشهر الجاري لضباط كبار في الجيش السوداني بشأن فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو/ حزيران 2019 أسفرعن مقتل نحو 100 شخص، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا).

وكان مسلحون يرتدون بزات عسكرية فرقوا بعنف في الثالث من يونيو 2019 بعد نحو شهرين من سقوط عمر البشير بانتفاضة شعبية غير مسبوقة، اعتصاماً نظمه المتظاهرون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وقال المستشار الإعلامي للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش، إن ذلك يشمل «كل أعضاء ما كان يسمى المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله الآن».

ونقلت الوكالة عن اللواء الطاهر أبوهاجة قوله: «حددت اللجنة 16ديسمبر الجاري موعداً لبدء إدلاء الأعضاء بشهاداتهم»، موضحاً أن الاستدعاءات وصلت إلى المعنيين، الأربعاء.

ويترأس اللجنة المحامي نبيل أديب الذي عين في أكتوبر/تشرين الأول من قبل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.(وكالات)