شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تلوّح بالعقوبات.. وتركيا تعلن عن تدريبات قرب اليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ندّد الاتحاد الأوروبي الجمعة ب«أفعال تركيا الأحادية وخطابها المعادي»، فيما أصدرت أنقرة إنذاراً بحرياً لإجراء تدريبات في منطقة بين جزيرتين يونانيتين.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحفي «قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر/تشرين الأول. مذاك لم تكن الأمور إيجابية كثيراً. لقد رأينا أن هناك أفعالاً أحادية وخطاباً معادياً»، موضحاً «سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا عندما نستنتج أن ليس هناك تطوّر إيجابي».

وقال «أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي» في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.

إلا أن ميشال لم يذكر كلمة عقوبات لأن دولاً أعضاء عدة من بينها ألمانيا، تعارض الأمر، وفق ما أكد وزير ومسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس.

من جهته، أوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في روما حيث كان يشارك في اجتماع أن «نظام العقوبات، هو مسألة تعود إلى الدول الأعضاء. سنرى ما يمكننا أن نفعل خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي. لا يمكنني أن أستبق نتيجة النقاش، أنا لا أقوم سوى بتحضيره واقتراح بدائل».

واقترح الاتحاد الأوروبي في أكتوبر محادثات على أنقرة مهدداً بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر.

وقال ميشال «قمنا بمد يدنا ورأينا ردود أنقرة».

وأكد بوريل أيضاً أن «أقلّ ما يمكن قوله هو أنه لم توجد الكثير من المؤشرات الإيجابية من جانب تركيا خلال هذه الأشهر» مضيفاً «إنه أحد أصعب الأوضاع التي يتعين علينا التعامل معها».

وندّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماعه الأخير مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء بالسلوك المعادي لأنقرة وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها في عدة أزمات إقليمية خصوصاً في ليبيا وناغورنو كاراباخ. ودعت الولايات المتحدة تركيا العضو في حلف الأطلسي، «للعودة إلى سلوك الحليف».

وتزامناً، ذكرت صحيفة «إيكاثميرني» اليونانية أن تركيا أصدرت إنذاراً بحرياً لإجراء تدريبات في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

الإنذار البحري ليومي 9 و10 ديسمبر سيتزامن مع قمة المجلس الأوروبي التي سيتم خلالها مناقشة العقوبات المحتملة ضد أنقرة.

هذا وذكرت صحيفة «سايبرس ميل»، نقلاً عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عقب لقاء مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، قوله إن «قرار تركيا خفض التصعيد غير مقنع، وعلينا اتخاذ قرارات تدفع أنقرة إلى وقف حقيقي للتصعيد وإقامة حوار بناء».(وكالات)