رسمياً.. اليتش يقود كتيبة القيثارة الخضراء مجدداً

2020-12-04 | 22:30
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اعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده مجدداً مع المدرب الصربي الكسندر اليتش، لقيادة فريق كرة القدم.
اليتش كان قد قاد الشرطة في الموسم الماضي، قبل ان تتم اقالته مطلع العام الحالي.
واوضح ان "اليتش سيصل الى بغداد فجر الاحد المقبل واصطحب معه مساعده ديجان للعمل في الملاك التدريبي".
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان "المدرب اليتش يعود من جديد لقيادة الفريق".
واوضح ان "اليتش سيصل الى بغداد فجر الاحد المقبل واصطحب معه مساعده ديجان للعمل في الملاك التدريبي".
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