الإرياني: انفجار مطار صنعاء يؤكد استخدام مليشيا الحوثي الاعيان المدنية لأغراض عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي يؤكد استغلال مليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله الى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء خبراء حزب الله وايران، منطلق لشن هجماتها الإرهابية".

وأضاف وزير الإعلام - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر‏".

وأشار الارياني إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق وانفجرت مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة إنفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب أجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران بجوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الأبرياء بينهم اطفال‏.

ولفت الارياني، إلى أن مليشيا الحوثي تعتبر أن صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوء اخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية إشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا لنظام الملالي في إيران.

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