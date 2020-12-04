تعقيم مقار لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

وجه اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، رؤساء المدن في نطاق المحافظة، بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدارس التي تستخدم مقرات للجان انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة.

تأتي حملة التطهير بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، إذ انتقلت فرق التعقيم لعدد من المراكز ورشّت مداخل المدارس وداخل اللجان والطرقات بالمبيدات.

من المقرر أن تجرى جولة الإعادة في محافظة المنوفية يومي 7 و8 من شهر ديسمبر الجاري، واستعدت المحافظة بتجهيز 512 مقرًا انتخابيًا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية، فيما تستقبل اللجان الإنتخابية مليونين و698 ألفًا 758 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.