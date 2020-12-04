إصابة 7 عمال إثر حادث إنقلاب سيارة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 7 عمال في حادث انقلاب سيارة على طريق "السويس – القاهرة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين للمستشفيات وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق اليوم الجمعة يفيد انقلاب سيارة تحمل لوحات 852 أهـ د، كان يستقلها العمال.

وأفادت المعاينة أن السيارة كانت تحمل في الصندوق شتلات أشجار المانجو متجهة إلى القاهرة، بينما جلس العمال داخل الصندوق، وعند انقلاب السيارة بالكيلو 78 أطاحت بهم وسقطوا أرضًا.

قال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن المصابين يخضعون للعلاج، إذ جرى نقل 4 منهم للعناية المركزة، يحتاجون لعمليات جراحية بسبب إصاباتهم الخطرة والتي طالت العمود الفقري وأحدثت كسور مضاعفة في الأطراف لدى بعضهم.

