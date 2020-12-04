السيسي يزور فرنسا الاحد المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبدأ الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، سيلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني للزيارة.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة تأتي بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي ذي الدور المحوري في استقرار الشرق الأوسط".
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