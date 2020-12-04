بريطانيا تُسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 16 ألفا و298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب 504 حالات وفاة.



وأشارت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية- في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة- إلى أن هذا العدد يُعد أكبر مما سجلته المملكة المتحدة الجمعة الماضية، والذي بلغ آنذاك 16 ألفا و22 حالة إصابة بالفيروس و521 وفاة.



وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن مليونا و690 ألفا و432، إلى جانب 60 ألفا و617 وفاة.

وأصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة 95 في المئة، آمن للاستخدام على نطاق واسع.

ويمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مثل المسنين في دور الرعاية.

وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في تغريدة بموقع تويتر "الغوث في الطريق. دائرة الصحة مستعدة لبدء عملية التطعيم بداية الأسبوع القادم".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.