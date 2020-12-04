مدير “الصحة العالمية”: ما زال الطريق طويلا أمام انتهاء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

اعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة إن الاعتقاد بانتهاء وباء كورونا المستجد يثير قلق المنظمة.

واضاف إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كورونا إيجابي لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.

وتابع “التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت”.

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

وقال: “نعلم أنها كانت سنة عصيبة وأنها أرهقت الناس لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون”.