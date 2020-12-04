بريطانيا.. بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الثلاثاء المقبل

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة الوطنية البريطانية، كريس هوبسون، اليوم الجمعة، أن الهيئة ستبدأ برنامجها للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء المقبل، بعد وصول أول جرعات من اللقاح.

وأوضح هوبسون أنه سيتم إعطاء اللقاح أولا للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في دور الرعاية، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 سنة، وكذا للأطر الصحية التي تواجه مخاطر العدوى.

ومن المتوقع وصول حوالي 800 ألف جرعة أخرى الأسبوع المقبل إلى بريطانيا، قبل أن يتم تسليم ملايين الجرعات بحلول نهاية السنة الجارية.

وكانت شركة “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية للأدوية أعلنتا، أول أمس الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته الشركتان.

وتعد بريطانيا أول دولة توافق على لقاح “فايزر/بونتيك”، الذي تجرى مراجعته حاليا من قبل الهيئات التنظيمية الصحية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.