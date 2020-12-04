الرجاء “يحدد” شروط الترشح لمنصب رئيس المكتب المديري

يعقد فريق الرجاء الرياضي جمعه العام العادي السنوي يوم 21 دجنبر الجاري بداية من الخامسة .

وأوضح الرجاء في بلاغ له أنه ينهي الى علم المنخرطين أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون الأساسي للجمعية الرياضية، سيتم انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري الجديد للنادي وفقا للنقطة 11 من جدول أعمال الجمع العام العادي.

وتابع البلاغ “وجب التذكير أنه على المترشح لمنصب الرئاسة أن يقدم لائحة للترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.

وأضاف “يجب على المرشح لمنصب الرئاسة، بصفته وكيلا للائحة، أن يقدم لائحة تحمل امضاءات المترشحين مصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم، علی أن تقدم اللائحة للكاتب العام للنادي في ظرف مختوم 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المقبل.

وختم البلاغ “إن آخر أجل لتوصل الكاتب العام للنادي بلائحة الترشيحات هو يوم السبت 12 دجنبر 2020 على الساعة 12.00 زوالا.

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